Un concert oblige la reprogrammation d’un match de Ligue 1

Il ne fallait pas lâcher son agenda cette semaine. Après le report du choc entre Lens et le PSG, la LFP décide de décaler l’horaire d’un match de la 31e journée de Ligue 1. Initialement prévu à 17h le 25 avril, le match entre l’OL et Auxerre est avancé à 15h. La cause : un concert est prévu à 19h30 à la LDLC Arena, située à 500 m du Groupama Stadium.

Imagine voir plusieurs figures majeures du rap en une soirée ? Bonne nouvelle, la billetterie pour FUSION - LA NUIT DU RAP vient d’ouvrir! Retrouve Gazo, Leto, Franglish, Rnboi, TK à la LDLC Arena le 25 avril 2026 🔥 Manque pas ce banger, c’est juste ici: https://t.co/hgNERTNvsO pic.twitter.com/L43eQBvXHQ — LDLC Arena (@LDLC_Arena) January 28, 2026

Du rap pour l’after

Les supporters des Gones et de l’AJA auront ainsi tout le loisir de filer au concert après le coup de sifflet final. Au programme, les rappeurs Franglish, TK, Leto, Gazo, RNBOI. Au-delà du concert, le contexte du match s’annonce explosif : du côté de l’OL, une qualification européenne est toujours possible, tandis que les Auxerrois, 17es du classement actuel, joueront leur maintien.

Un petit coup de Gazo dans les vestiaires pour motiver ?

Ligue 1 : nos gardiens ont (tous) du talent