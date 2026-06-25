S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Phase de groupes
  • Groupe F

Sur quelle chaîne regarder le match Tunisie – Pays-Bas ?

Sur quelle chaîne regarder le match Tunisie &#8211; Pays-Bas ?

Le match du mondial 2026 du Groupe F Tunisie – Pays-Bas aura lieu le vendredi 26 juin 2026 à 01:00 (heure française) au Arrowhead Stadium de Kansas City. Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 18:00 (heure locale, Amérique/Chicago).

Ce match est diffusé en clair et gratuitement.

Les adversaires potentiels du Brésil et du Maroc en 16es de finale

À lire aussi
51
Revivez Pays-Bas - Suède (5-1)
  • Mondial 2026
  • Gr. F
Revivez Pays-Bas - Suède (5-1)

Revivez Pays-Bas - Suède (5-1)

Revivez Pays-Bas - Suède (5-1)
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Pack supporters 3è réédition : HS collector So Foot + Livre Génération Supporter

à partir de 34.90€

10
Revivez Afrique du Sud-Corée du Sud (1-0)
Revivez Afrique du Sud-Corée du Sud (1-0)

Revivez Afrique du Sud-Corée du Sud (1-0)

Revivez Afrique du Sud-Corée du Sud (1-0)
03
Revivez Tchéquie-Mexique (0-3)
Revivez Tchéquie-Mexique (0-3)

Revivez Tchéquie-Mexique (0-3)

Revivez Tchéquie-Mexique (0-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.