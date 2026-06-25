Sur quelle chaîne regarder le match Tunisie – Pays-Bas ?

Le match du mondial 2026 du Groupe F Tunisie – Pays-Bas aura lieu le vendredi 26 juin 2026 à 01:00 (heure française) au Arrowhead Stadium de Kansas City. Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 18:00 (heure locale, Amérique/Chicago).

Ce match est diffusé en clair et gratuitement.

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