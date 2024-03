L’équipe de France ne prendra pas le train pour ses prochains matchs amicaux

Un retard sur le train, pour changer.

Voyager en train plutôt qu’en avion lorsque les déplacements sont sur notre territoire, c’était la volonté annoncée par Philippe Diallo, en octobre dernier. Mais, lors des déplacements le samedi 23 mars, contre l’Allemagne au Groupama Stadium de Décines-Charpieu, puis le mardi 26 mars, au Vélodrome de Marseille face au Chili, les Bleus prendront l’avion. Contacté par L’Équipe, le président de la fédération estime « ne pas avoir trouvé des horaires permettant de respecter les rythmes des internationaux et la garantie de sécurité dans les déplacements ».

Au lieu de ça, les joueurs prendront un jet privé pour se rendre de Paris à Lyon, puis de Lyon à Marseille. Cependant, les déplacements en train ne sont pas complètement oubliés. « J’ai décidé, en concertation avec le staff de l’équipe de France et des joueurs, de reporter la mise en œuvre de ce déplacement en train », assume Diallo. Le temps de trajet en train était d’environ 1h55 de Paris à Lyon et 1h45 entre Lyon et Marseille contre seulement 45 minutes en jet privé, donc le problème est donc ailleurs. « Il s’est avéré que c’était compliqué, en matière de sécurisation, de débarquer avec l’équipe de France à la gare Saint-Charles », précise le président de la fédération.

La planète, elle, n’a pas ce temps.

