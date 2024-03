Face au Chili, Mbappé et Tchouaméni sont les seuls rescapés du onze défait par l’Allemagne

Retenir la leçon, mais l’appliquer avec d’autres.

C’est ce qu’il faut retenir de la composition concoctée par Didier Deschamps pour affronter le Chili, en amical au Vélodrome de Marseille. Trois jours après la déroute face à l’Allemagne, s’opère une rotation pour neuf des onze postes, dans laquelle seuls le capitaine Kylian Mbappé et le milieu Aurélien Tchouaméni sont reconduits. Si le numéro 1 Mike Maignan retrouve ses bois, ce sera l’occasion donc de retester la charnière Saliba-Konaté, déjà alignée face à l’Autriche en juin 2022 et aperçue en cours de match contre la Tunisie au Mondial 2022. Les couloirs seront animés par Theo Hernandez, natif de la cité phocéenne, et Jonathan Clauss, joueur de l’OM. Un cran plus haut, ce sont Camavinga et Fofana qui seront chargés d’entourer Tchouaméni. Enfin, Kyks pourra servir Olivier Giroud et combiner avec son partenaire en club Randal Kolo Muani.

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢’ 𝗗𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 📝 Voici le 11 aligné par Didier Deschamps pour démarrer face au Chili 👊 🔜 21h00 sur TF1 📺#FRACHI | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/L0Q3AkhF03 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 26, 2024

Côté Chili, Alexis Sanchez et Gabriel Suazo sont bien titulaires.

Allez, pas de bêtises.

Chili con cramé ?