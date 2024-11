Pronostic Pérou Chili : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de Coupe du monde

Le Pérou se reprend face au Chili

Présent au Mondial 2018, le Pérou n’a pas réussi à enchaîner en étant éliminé lors des barrages contre l’Australie pour participer à la Coupe du monde 2022. Cette baisse de régime s’est confirmée lors de la dernière Copa América avec un nul obtenu contre le Chili (0-0), et des revers contre le Canada (0-1) et l’Argentine (2-0). Les hommes de Jorge Fossati sont également en difficulté lors de ce championnat pour la Coupe du monde 2026. En effet, les Péruviens ont seulement remporté un match contre l’Uruguay (1-0) lors du dernier rassemblement. Incapables d’enchaîner, los Incas se sont lourdement inclinés au Brésil (4-0). Pour ce rassemblement, la sélection péruvienne se présente avec l’expérimenté Paolo Guerrero, toujours dans le groupe malgré ses 40 ans. À ses côtés, on retrouvera les habituels Advincula ou Trauco.

De son côté, le Chili fut l’une des sélections les plus séduisantes d’Amérique du Sud pendant plusieurs années. La génération des Sánchez – Vidal a brillé sur la scène continentale en remportant notamment la Copa América. Seulement, la Roja ne possède pas le vivier actuellement pour remplacer ses cadres vieillissants. Dans ces éliminatoires pour le Mondial 2026, la sélection chilienne est en queue de peloton avec déjà 7 points de retard sur le barragiste. En cas de nouveau faux pas lors de ce rassemblement, le Chili devrait dire adieu au Mondial 2026. Sortie sans gloire de la Copa América, la Roja reste sur 4 revers de rang en éliminatoires face à l’Argentine, la Bolivie, le Brésil et la Colombie. Le sélectionneur Gareca a rappelé Vidal, mais ne peut pas compter sur Sánchez, blessé. À domicile, le Pérou devrait reprendre espoir face à un Chili incapable de gagner.

