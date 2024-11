Une légende du football chilien fait son retour en sélection

Tah l’époque.

Plus appelé avec l’équipe du Chili depuis septembre 2023, Arturo Vidal (37 ans) va avoir l’occasion de jouer une 143e sélection puisqu’il a été convoqué par le sélectionneur Ricardo Gareca pour les rencontres de qualifications au Mondial face au Pérou (samedi) et au Venezuela (le 20 novembre). Snobé depuis un an, l’ancien Juventino fait son retour alors que la Roja est dixième et dernière des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 (zone Amérique du Sud). Oui, derrière la Bolivie, le Venezuela et le Pérou.

De vuelta a casa 🇨🇱👑 pic.twitter.com/Ks4wan4GlN — Selección Chilena (@LaRoja) November 11, 2024

El Guerrero a une actualité plutôt chargée. Il y a une semaine, lui et certains de ses coéquipiers de Colo-Colo ont été visés par une plainte pour agression sexuelle (agression qui aurait eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, dans une boîte de Santiago) et l’iroquois a fait un petit tour au poste de police, sans que personne ne soit arrêté. Dimanche, Colo-Colo a remporté son 34e titre de champion du Chili à l’issue d’un match nul face au Deportes Copiapó (1-1) lors duquel Vidal a marqué. Juste après le sacre, il avait clamé que lui et tous les autres vieux briscards mis à la porte par Gareca méritaient d’être rappelés : « Nous devrions être en équipe nationale. L’équipe nationale a besoin de nous. »

Alexis Sánchez, lui, est blessé.

