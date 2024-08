Un Chilien accuse l'UEFA de lui avoir volé son concept

L’UEFA s’est fait un nouvel ennemi.

Ce jeudi marque le coup d’envoi de la phase de championnat de la nouvelle Ligue des champions, un format élargi à 36 équipes et redistribué en huit journées entre le 17 septembre 2024 et le 29 janvier 2025. Pour la première fois, l’UEFA utilisera l’intelligence artificielle pour le tirage, afin de simplifier le processus et éviter des calculs trop complexes.

Cette nouveauté s’accompagne d’une polémique, relayée par AS, qui raconte que le Chilien Leandro Shara, un créateur de formats de compétition, accuse l’instance européenne de lui avoir piqué son modèle sans reconnaissance. L’homme affirme avoir partagé son concept avec des membres de l’UEFA, le « format Leandro Shara », lors de la réflexion pour transformer la C1 et augmenter les bénéfices. Il menace désormais de porter l’affaire en justice pour faire valoir ses droits, en apportant des preuves documentées de ses interactions avec l’UEFA.

Si ça peut nous permettre de revenir à notre bonne vieille phase de poules…

