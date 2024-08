Place à l'intelligence artificielle pour le tirage au sort de la Ligue des champions

Le football il a changé.

Phase de ligue, huit journées au lieu de six, des play-offs, quatre clubs français et 36 clubs au total, la nouvelle formule de la Ligue des champions offre des surprises. Le tirage au sort a lieu ce jeudi, à 18 heures à Monaco, et pour l’occasion, l’intelligence artificielle fait son apparition. Finies les boules et une main magique, place à un logiciel, en prenant en compte les restrictions : pas d’affrontements entre des équipes d’un même pays, et deux matchs maximum contre des clubs d’un même championnat. L’idée est d’éviter un tirage de trois heures et de 1000 boules, rapporte L’Équipe.

Dans une formule où chaque équipe affronte deux autres de chacun des chapeaux, le pire tirage pour le PSG et Brest est le même : Manchester City, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen, Aston Villa, le PSV Eindhoven, le Sporting et Stuttgart. Les huit premiers de la saison régulière seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale et laisseront les équipes classées de la 9e à la 24e place se disputer les huit derniers tickets.

Voilà à quoi servent les maths à l’école.

La nouvelle formule de la Ligue des champions : mode d’emploi