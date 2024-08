Une légende chilienne tire sa révérence

Bravo Claudio.

Une légende du Chili part à la retraite. Claudio Bravo a annoncé la fin de sa carrière, à 41 ans, ce mardi. Arrivé en provenance de son club de Colo-Colo à la Real Sociedad, le gardien a ensuite joué au Barça, à Manchester City, au Real Betis. Il a surtout incarné le Chili des années 2010, remportant la Copa América en 2015 et 2016, époque Eduardo Vargas, Mauricio Isla ou Erick Pulgar. Cet été, il est devenu le plus vieux gardien à disputer un match de Copa América, en plus d’être le troisième joueur le plus capé du Chili, avec 150 sélections. Derrière Alexis Sánchez et Gary Medel, devant Arturo Vidal. Il fut leur capitaine.

Sur la biographie X du gardien pas très grand (1,84 mètre), mais au très bon jeu au pied, on peut lire le mantra suivant : « “Humilité”, la plus belle valeur de l’être humain, mais aussi la plus rare. » « Il est temps de commencer une autre étape dans ma vie », explique-t-il dans sa vidéo d’adieu de près de 4 minutes, sans musique ni fioritures, mais avec beaucoup de remerciements.

À la hauteur de la classe du type.

