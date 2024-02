La Supercoupe du Chili suspendue à cause d’un feu en tribunes

Allumeeeeeezzzzzz le feu !

Et l’Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos s’est embrasé. Alors que le Colo-Colo d’Arturo Vidal menait 2-0 contre Huachipato et se dirigeait vers la victoire en Supercoupe du Chili, la rencontre a dû être stoppée en raison de sérieux débordements dans les tribunes. D’après La Tercera, la situation a dégénéré lorsque des ultras de Colo-Colo ont essayé de pénétrer sur la pelouse. La police a tenté de contenir les supporters, et le match a pu reprendre tant bien que mal, mais seulement temporairement.

Suspenden el partido de fútbol de la Supercopa chilena entre Colo Colo y Huachipato tras graves incidentes en el estadio Nacional de Santiago, barristas provocaron incendio en la tribuna norte. Las barras bravas hacen todo por dañar el fútbol @AlertaMundoNews pic.twitter.com/DecwptZJsJ — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 12, 2024

Le calme n’a pas duré, et un incendie impressionnant s’est même déclenché dans la tribune nord. Les autorités ont logiquement interrompu le match, alors qu’il restait une grosse dizaine de minutes à jouer.

Loco loco chez Colo-Colo.

