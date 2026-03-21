Réduit à dix, Auxerre fait le show à l’Abbé-Deschamps

Auxerre 3-0 Brest

Buts : Okoh (24e, 58e), Namaso (70e) pour l’AJA

Expulsion : Léon (6e) côté auxerrois

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. En grande difficulté depuis le début de l’année 2026, Auxerre recevait Brest qui, de son côté, possède une dynamique inverse, malgré la défaite sur la pelouse de Monaco la semaine passée (2-0). Rapidement réduits à 10, les Icaunais ont pourtant su faire le dos rond et retrouver l’efficacité qui les fuyait depuis longtemps pour finalement s’imposer 3 à 0.

Une expulsion galvanisante

Jouer en infériorité numérique est synonyme de bénédiction, de déclic ou de handicap majeur pour l’équipe qui la subit. Auxerre a choisi son camp lorsque son gardien, Donovan Léon, a rejoint les vestiaires tôt dans la rencontre après avoir fauché hors de sa surface Rémy Labeau-Lascary qui filait seul au but (6e). Après avoir fait le dos rond dans les premières minutes qui ont suivi cette expulsion avec un exploit de Théo De Percin face à Gidéon Mensah (14e) , les protégés de Christophe Pélissier ont fini par trouver le chemin des filets à l’Abbé-Deschamps pour la première fois en 2026, grâce à Bryan Okoh qui s’est ainsi offert son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-0, 24e). Brest aurait pu revenir au score en fin de première période, mais le poteau auxerrois en a décidé autrement sur la tête de Júnior Díaz (40e).

C'EST COMME ÇA QU'ON VA CHERCHER SON MAINTIEN ✊ L'@AJA fait le break à 10 grâce au doublé de 𝑩𝒓𝒚𝒂𝒏 𝑶𝒌𝒐𝒉 ⚽⚽#AJASB29 pic.twitter.com/uw4yFC4XZz — L1+ (@ligue1plus) March 21, 2026

Resté muette depuis quatre rencontres, l’AJA s’est déchaînée face aux Ty-Zefs. Intenable, Okoh a réussi à faire le break juste avant l’heure de jeu. Sur un coup franc à une vingtaine de mètres de la cage de Grégoire Coudert, Romain Faivre a déposé le cuir dans la surface brestoise, Okoh est parvenu à se défaire du marquage de Kenny Lala et ne s’est pas fait prier pour propulser le cuir au fond des filets (2-0, 58e). Souvent pointé du doigt pour son inefficacité, Danny Namaso est venu mettre tout le monde d’accord en parachevant le récital offensif auxerrois d’un enroulé magnifique du droit (3-0, 70e). Avec ce succès, Lassine Sinayoko et ses coéquipiers peuvent se remettre à rêver d’une remontée au classement. Seizième, l’AJA compte pour le moment cinq points de retard sur Nice, mais relègue surtout Nantes, premier relégable à cinq points.

Le travail paie.

AJ Auxerre (4-4-2) : Léon – Mensah (Akpa, 84e), Okoh, Diomandé, Sy – Oppegård (De Percin, 9e), Danois, Owusu, Faivre (Casimir, 65e) – Namaso (Ahamada, 83e), Sinayoko. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Stade brestois 29 (4-2-3-1) : Coudert – Lala, Díaz, Coulibaly (Le Guen, 82e), Guindo (Locko, 77e) – Chotard (Makalou, 77e), Magnetti – Del Castillo, Tousart (Mboup, 46e), Dina-Ebimbe (Baldé, 65e) – Labeau-Lascary. Entraîneur : Éric Roy.

Les matchs entre clubs français en Coupes d’Europe, une vraie rareté