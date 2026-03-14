Monaco poursuit sa remontée en faisant tomber Brest

Monaco 2-0 Brest

Buts : Balogun (19e) et Golovin (78e)

Lancés pleine balle. Portée par ses hommes forts du moment, l’AS Monaco a enchaîné une cinquième victoire consécutive en Ligue 1 face à des Brestois joueurs, mais punis (2-0). Le premier tournant du match intervient assez rapidement, quand le serial buteur Folarin Balogun bénéficie d’une erreur défensive pour récupérer avec réussite le ballon en pleine surface et prolonger sa belle série face au but (1-0, 19e). Ludovic Ajorque, Eric Junior Dina Ebimbe et l’ensemble des Bretons ne s’en laissent pas compter pour autant, faisant régulièrement planer la menace sur le but de Lukáš Hrádecký, en vain.

Golovin, encore lui

Après la pause, les Ty Zef continuent d’envoyer du jeu, mais ce Monaco est bien plus solide qu’il y a quelques mois. Balogun d’un côté ou Kamory Doumbia de l’autre gâchent des balles de but et la pièce retombe finalement en faveur des hommes de la Principauté. En glissant, Mamadou Coulibaly remet involontairement le centre de Mika Biereth dans la course d’Aleksandr Golovin, lequel ne se fait pas prier pour envoyer une frappe sèche sous la barre de Grégoire Coudert (2-0, 78e). Suffisant pour réchauffer la timide ambiance du stade Louis II. Surtout, ce Monaco en pleine bourre revient provisoirement à trois points de Lyon, qui jouera au Havre ce dimanche.

Vous l’entendez au loin, la petite musique ?

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