Auxerre laisse sa place de barragiste à Nice

AJ Auxerre 2-1 OGC Nice

Buts : Mara (27e) et Sinayoko (70e) pour l’AJA // Diop (9e) pour le Gym

Match sous haute tension à l’Abbé-Deschamps. Au coup d’envoi, l’AJA comptait un débours de trois points sur le Gym mais une différence de buts moins pire (-13/-22). Une victoire icaunaise et tout pouvait être remis à plat dans cette partie de chaise musicale. Une défaite, et la place de barragiste était attribuée avant même la dernière journée qui verra Nice recevoir le FC Metz ainsi qu’Auxerre se déplacer à Lille. Voilà pour le cadre. Dans les faits, ce sont les Auxerrois qui font ce dimanche la meilleure opération dans cette lutte pour le maintien, au bout d’une partie pleine de courage et d’abnégation.

Sinayoko, une bonne gueule de héros

La baston bourguigno-azuréenne a tenu ses promesses. L’entame est marquée du sceau de la connexion entre Jonathan Clauss et Mohamed-Ali Cho, préféré à Elye Wahi, dont les efforts payent quand le latéral trouve son attaquant en profondeur : la tentative du natif de Stains est déviée par Bryan Okoh (qui se blesse sur l’action), mais permet à Sofiane Diop d’ouvrir le score (0-1, 9e). Décidés à ne pas couler sans réagir, les Ajaïstes relèvent la tête grâce à Sekou Mara, profitant d’un mauvais dégagement d’Antoine Mendy (1-1, 27e) et confirmant son rôle clé dans cette fin de saison – trois buts sur les deux derniers matchs, alors qu’il sortait d’une année de disette. La reprise est encore niçoise, grâce à la force de frappe de Cho et Diop, et la menace Clauss, dont le coup franc tombe sur la tête de Bah finalement hors jeu. Mais encore une fois, Auxerre ne se démonte pas, bien au contraire. Bénéficiant d’une ouverture de Gideon Mensah, Lassine Sinayogoal fixe Oppong et trompe Yehvann Diouf dans le fermé (2-1, 70e).

La communion avec le public est à la hauteur de la libération : à ce moment-là, son club formateur laisse la place de barragiste à son hôte. Donovan Léon et Marvin Senaya ferment la boutique, Kevin Danois manque le break, mais tous se mettent la gueule par terre pour tenir ce résultat. Léon peut se trouer sur une prise de balle, tout le bloc blanc (et surtout Clément Akpa puis Mensah) arrive à la rescousse pour dégager sur la ligne. Rien n’est définitif, il faudra transformer ce baroud d’honneur en exploit sur la pelouse du LOSC dimanche prochain, mais l’AJA se donne les moyens de décrocher un maintien héroïque. Les Aiglons, eux, devront jongler avec la perspective d’une finale de Coupe de France pour sauver leur peau…

AJA (4-3-3) : Léon – Sy (Senaya, 71e), Diomandé, Okoh (Akpa, 13e), Mensah – Ahamada, Owusu, Danois – Namaso (Coulibaly, 86e), Mara (Casimir, 86e), Sinayoko. Entraîneur : Christophe Pélissier.

OGCN (5-4-1) : Diouf – Clauss, Mendy, Bah, Oppong, Bard (Abdi, 59e) – Sanson (Carlos, 76e), Boudaoui, Abdul Samed (Louchet, 59e), Diop (Jansso, 81e) – Cho (Wahi, 76e). Entraîneur : Claude Puel.

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