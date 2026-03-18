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Des grands absents et des petits nouveaux dans la dernière liste de l’Algérie

JF
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Des grands absents et des petits nouveaux dans la dernière liste de l’Algérie

Vladimir Petković injecte du sang neuf chez les Fennecs. Un peu plus de deux mois après une CAN conclue par une claque en quarts de finale, l’Algérie est de retour aux affaires. Avant d’affronter le Guatemala (27 mars) et l’Uruguay (31 mars), le sélectionneur suisse a annoncé une liste de 27 joueurs. De quoi réaliser une sacrée revue d’effectif.

Zidane bien présent, Abdelli absent

Tout récent Fennec, Luca Zidane est bien là, dans une liste qui compte quatre gardiens. Blessé à la CAN et parmi les absents de la sélection, Amine Gouri retrouve le chemin des Verts. Une autre tête bien connue du championnat de France fait son apparition pour la première fois, l’ancien titi parisien Adil Aouchiche, désormais à Schalke 04. Il fêtera sa première convocation aux côtés de cinq autres rookies.

Parmi les têtes d’affiche, on retrouve Ramy Bensebaïni, Mohamed Amoura, Ramiz Zerrouki, Anis Hadj Moussa ou bien Houssem Aouar, et bien sûr la pépite Ibrahim Maza. Au rayon des recalés, alors qu’il est un peu moins flamboyant avec Marseille que sous le maillot d’Angers, Himad Abdelli reste à quai, tout comme Nabil Bentaleb ou le vétéran Baghdad Bounedjah.

Un match entre l’Algérie et les Pays-Bas avant la Coupe du monde

JF

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