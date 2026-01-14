Mané et Salah : les tontons du bled

Sadio Mané et Mohamed Salah se retrouvent ce mercredi soir en demi-finales de la CAN. À 33 ans, ce duel reste le match dans le match le plus connu du foot africain. Une hype renforcée par la tumultueuse relation qu’ont entretenue les deux figures du foot sénégalais et égyptien lors de leur glorieux passage commun à Liverpool.

Ce 29 mars 2022, aucune des 50 000 places du stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio n’est libre. Ce jour-là, le Sénégal joue sa qualification pour la Coupe du monde 2022, face à une Égypte qu’elle vient de battre le mois précédent en finale de la CAN. Dans l’enceinte sénégalaise, les supporters des Lions de la Téranga rendent l’atmosphère irrespirable. À ce moment-là, le duel Sadio Mané-Mohamed Salah, toujours coéquipiers à Liverpool, est dans toutes les têtes. À l’issue de ce duel acharné (victoire du Sénégal 3-1 aux tirs au but), le second verra ses rêves de Mondial avec les Pharaons brisé par le premier, dernier buteur lors d’une séance de pénos où les Égyptiens ont largement été perturbés par une armée de lasers verts pointés en leur direction. Ce mercredi soir, le Sénégal de Sadio Mané et l’Égypte de Mohamed Salah se retrouvent en demi-finales de la CAN pour la première fois depuis la bataille de Diamniadio. Une affiche qui sonne le retour du match dans le match le plus indémodable du foot africain.

Trajectoires différentes, rôles semblables

Plus de trois ans et demi plus tard, s’ils ne partagent plus le même vestiaire en club, les deux hommes partagent toujours le haut de l’affiche en Afrique. La faute à une CAN dénuée d’épopées surprise et de nouvelles individualités écrasantes, certes, mais surtout grâce à un dévouement sans pareil à leur équipe nationale respective et à une compétition vue par beaucoup comme « la plus relevée de l’histoire ». À 33 ans chacun, les anciens acolytes portent toujours leur équipe. Exilé depuis trois saisons à l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané reste toujours un élément moteur de l’attaque sénégalaise. Moins prolifique qu’à l’accoutumée (un seul but depuis le début de la CAN), le joueur formé à Génération Foot s’est mué en distributeur de caviars (trois offrandes, deux contre le Soudan et une face au Bénin) et endosse désormais un rôle de chef d’orchestre. À la CAN, il est le joueur qui a créé le plus d’occasions (14) et touché le plus de ballons dans le camp adverse (233), comme rapporté par Opta.

Il y avait de la tension avec Sadio. Mohamed Salah

De son côté, Mohamed Salah a toujours ce rôle de buteur en sélection, qui n’a pas pâti de l’émergence d’un autre tueur à gages, le Cityzen Omar Marmoush, dont la présence au sein de l’attaque égyptienne ne condamne plus son capitaine à l’exploit individuel. Buteur deux fois en huitièmes et en quarts contre le Bénin puis la Côte d’Ivoire et quatre fois depuis le début de la compétition (sans oublier ses 9 buts en autant de rencontres en qualifs du Mondial 2026), le Roi d’Égypte semble paradoxalement plus épanoui dans cette sélection, alors que la pression de ramener son premier titre au pays est de plus en plus grande au fur et à mesure qu’il se rapproche de sa petite mort. Toujours à Liverpool, à la différence de son ex-coéquipier ayant cédé aux sirènes saoudiennes il y a déjà deux saisons et demie, Salah pourrait même honorer la fin de son contrat (qui expire en juin 2027) sur les bords de la Mersey. Pour autant, en Afrique, une stat’ lie les deux joueurs, autre que leur expérience commune chez les Reds. Ce sont les deux joueurs les plus impliqués dans les buts de leur équipe à la CAN sur les dix dernières années : 19 pour Mané (10 buts et 9 passes dé), 16 pour Salah (11 réalisations et 5 offrandes).

2 - The two players with the most goal involvements at AFCON over the last 10 years: 🇸🇳Sadio Mané (10G + 9A) 🇪🇬Mo Salah (11G + 5A) Reunion. pic.twitter.com/612Ie3ClkT — OptaJoe (@OptaJoe) January 10, 2026

Coéquipiers, mais jamais amis

Le duel Mané-Salah nous apprend une chose sur le football qui est loin d’être nouvelle : 223 matchs joués dans le même camp ne garantissent pas une amitié fraternelle. John Terry-Wayne Bridge en Angleterre, Florian Thauvin-Dimitri Payet ou encore Samir Nasri-William Gallas en France, et plus récemment Sadio Mané et Mohamed Salah peuvent en témoigner. Brillants compères d’attaque, les deux joueurs ont longtemps essuyé les rumeurs selon lesquelles ils ne pouvaient pas se blairer, alimentées dès août 2019 par une scène de ménage lors d’une victoire à Burnley (0-3). Ce jour-là, Mané était sorti du terrain hors de lui, reprochant à son coéquipier de ne pas lui avoir fait la passe à plusieurs reprises : « Il ne me passe pas le ballon, c’est un putain d’égoïste. Pourquoi tu le sors pas ? », se plaignait le Sénégalais à son entraîneur Jürgen Klopp.

Sadio Mane vs Mo Salah: Burnley 2019 😡 pic.twitter.com/F4EX2kgmMm — The Football Historian (@TFHistorian) November 21, 2025

Un épisode et des relations tendues, sur lesquelles les deux joueurs ont réagi par réponses interposées. En mai dernier, Mohamed Salah admettait à France Football « qu’il y avait de la tension avec Sadio ». « Attention, on a été professionnels jusqu’au bout, je ne pense pas que cela a affecté l’équipe. C’est humain de vouloir davantage, je le comprends, c’est un compétiteur. Hors des terrains, nous n’étions pas très proches, mais on s’est toujours respectés », nuançait le Pharaon sans parvenir à dissimuler ce malaise évident. « Je pense que Mo’ est aussi un gars très sympa. Mais sur le terrain, vous l’avez vu : parfois il me faisait la passe, parfois il ne me la faisait pas. Je m’en souviens encore. J’étais vraiment, vraiment en colère après le match parce qu’il ne m’avait pas fait la passe. Alors qu’il aurait dû », ressassait à son tour Mané en novembre dernier dans le podcast de Rio Ferdinand.

Si les récentes déclarations des deux joueurs laissent croire que la hache de guerre a été enterrée pour de bon, les enjeux de cette demi-finale de CAN ravivent instantanément la rivalité sportive entretenue ces dernières années. Une affiche des plus équilibrées sur le papier entre deux équipes au bilan équivalent dans cette Coupe d’Afrique (quatre victoires, pour un match nul en poules pour les deux formations). Quelques jours avant le choc, c’est le plus revanchard des deux qui a lancé les hostilités au micro de Canal+ Afrique : « Nous avons une génération différente avec des joueurs qui évoluent en Europe depuis plusieurs années. Ce sera un gros match contre le Sénégal. Ils ont également beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. On va donner tout ce qu’on a dans le cœur et on verra ce qui va se passer. » Terrés dans leur bunker de Tanger, cette même ville où ils affronteront les Pharaons ce mercredi à 17h, Sadio Mané et ses Lions font eux le choix de la discrétion avant ce choc, qui pourrait bien être l’un des derniers épisodes de ce duel à distance. Comme si jusqu’au bout, tout devait opposer ces deux géants du foot africain.

CAN : aucune surprise au pied du sapin