Mohamed Salah ne s’entendait pas avec Sadio Mané à Liverpool

Ces deux-là ne partiront pas en vacances ensemble.

Pendant 5 ans, Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino ont formé un trio exceptionnel du côté de Liverpool, gagnant notamment une Premier League et une Ligue des champions. Sauf que si le trio s’entendait à merveille sur le terrain, ce n’était pas forcément le cas en dehors. Dans un long entretien à France Football, Mohamed Salah a reconnu que la rumeur selon laquelle la relation était très froide entre lui et Sadio Mané était vraie : « Oui, il y avait de la tension avec Sadio. Attention, on a été professionnels jusqu’au bout, je ne pense pas que cela a affecté l’équipe. C’est humain de vouloir davantage, je le comprends, c’est un compétiteur. Hors des terrains, nous n’étions pas très proches, mais on s’est toujours respectés. »

Pour autant, celui qui a prolongé son aventure à Liverpool rappelle que cela ne l’a pas empêché de faire briller son ancien coéquipier et de le régaler en passes : « Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent, c’est leur droit. Mais j’invite tout le monde à constater que celui qui a donné le plus de passes décisives à Mané, c’est moi. »

Et celui qui a envoyé Sadio Mané au Bayern Munich, c’est lui aussi.

