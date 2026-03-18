Kane et Salah rejoignent ensemble un cercle prestigieux

Club 50-Plus, site de rencontres ou d’amitiés. En Ligue des champions, il y a le club des centenaires, occupé par Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski, et il y a le club des quinquas. Karim Benzema (90 pions), Raúl González (71 buts), Kylian Mbappé (68), mais aussi Erling Haaland (57), Thomas Müller (57), Ruud van Nistelrooy (56) et Thierry Henry (50) l’occupent.

Deux petits nouveaux ont intégré la team ce soir, après leurs victoires contre l’Alatanta et Galatasaray. Buteur en fin de match contre les Turcs, l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a désormais marqué 50 fois en Ligue des champions. Il devient le premier Africain à atteindre ce gotha. C’est autant que Harry Kane, auteur d’un doublé contre Bergame. Resté bloqué à 48 réalisations, Zlatan Ibrahimović n’entrera jamais dans ce cercle.

50 - Mohamed Salah has scored his 50th UEFA Champions League goal - he is the first African player to hit that landmark. King. pic.twitter.com/Elnf7hIHoO — OptaJoe (@OptaJoe) March 18, 2026

Di Stéfano, meilleur ratio

Le meilleur buteur de l’histoire de l’ancienne Coupe d’Europe, Alfredo Di Stéfano, a inscrit 49 buts en seulement 58 apparitions dans la compétition. Aucun attaquant n’a atteint son ratio.

Pas même Franck Sauzée, auteur de cinq buts lors de la saison 1992-1993.

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