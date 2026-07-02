Un grand d'Espagne ouvre le dossier Mason Greenwood

De vuelta en España ? Julián Álvarez sur le départ du côté de l’Atlético de Madrid, les dirigeants des Colchoneros commencent à préparer la suite. D’après plusieurs sources relayées par L’Équipe, le club madrilène devrait se positionner sur Mason Greenwood.

Le profil de l’ailier de 24 piges de l’OM aurait été validé par Diego Simeone pour étoffer son secteur offensif. Il aurait d’ailleurs souligné préférer son côté finisseur à celui d’ailier droit. L’Anglais possède également des touches avec l’AS Roma et le Fenerbahçe.

Greenwood, en attendant les autres

Dans la panade financièrement avec l’obligation de vendre, le club olympien va ouvrir sa grande braderie. Selon le quotidien sportif, Grégory Lorenzi, fraîchement arrivé sur le Vieux-Port, aurait transmis une liste à quelques agents sur WhatsApp pour l’aider à faire partir des indésirables. Parmi eux se trouvent : Ulisses Garcia, Amine Harit, Neal Maupay, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang.

Pour ce dernier, l’OM souhaiterait le faire sortir pour 1,5 million d’euros, et le Gabonais ne manque pas de touches puisque des clubs turcs, américains, saoudiens et espagnols seraient à l’affût du dossier du joueur de 37 ans. Pierre-Emile Højbjerg, Leonardo Balerdi, Angel Gomes et Hamed Traoré sont également courtisés et l’OM ne serait pas contre leur départ.

Dites à l’OM qu’il faudra sept joueurs minimum sur le terrain pour commencer les matchs.

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