Nice perd un pilier de son effectif

Un aiglon devenu dragon.

À Nice depuis 2021, Pablo Rosario quitte le club des Alpes-Maritimes. Ce jeudi, le milieu de terrain défensif a signé un contrat avec le FC Porto jusqu’en 2029. Pour s’attacher les services de l’international dominicain, les Dragões ont envoyé un joli virement d’un peu moins de 4 millions d’euros au Gym, d’après les informations de L’Équipe.

Un milieu lofteur et bagarreur

En instance de départ depuis le début de l’été, Rosario croupissait dans le loft à Nice et n’avait pas souhaité jouer contre Benfica. Le week-end dernier, Franck Haise avait finalement décidé de le relancer contre Auxerre. Au total, Pablo Rosario a disputé 149 matchs avec les Aiglons toutes compétitions confondues, dont une finale de Coupe de France perdue face au FC Nantes, où il s’était distingué par son coup de sang contre Samuel Moutoussamy.

🎙 “Estou aqui para mostrar as minhas qualidades e para ajudar a equipa” Pablo Rosario é reforço do FC Porto e reencontra Francesco Farioli — FC Porto (@FCPorto) August 28, 2025

Partir de Nice : peut-être la meilleure technique pour vivre une campagne européenne correcte.

