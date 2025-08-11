En instance de départ, Rosario refuse de jouer le match retour contre Benfica

Il a dit non.

À Lisbonne, Franck Haise va devoir bricoler. Battu 2-0 à l’aller par Benfica et privé de Morgan Sanson, blessé, le coach niçois a vu Pablo Rosario, en partance pour Porto depuis plusieurs semaines, refuser de jouer le match retour. « Pablo Rosario est en instance de départ et ne souhaite pas participer au match. Je savais déjà qu’au match aller il n’avait pas une volonté forte de prendre de risques dans une période de mercato », a lâché l’entraîneur de l’OGC Nice, visiblement irrité, en conférence de presse.

Des coiffeurs à Lisbonne

L’ancien capitaine des Aiglons s’entraîne à part depuis la reprise, n’a pas disputé un seul match amical et s’est contenté d’un rôle de figurant sur le banc à l’Allianz Riviera. Une conséquence du mercato pour Haise. « Tant que les dates de mercato ne changeront pas et qu’on ne commencera pas la compétition avec des dates fermées, on aura toujours ce genre de situation à gérer. Ce n’est pas la première fois qu’on le vit, mais ça sera toujours pareil, a-t-il confié. J’en avais discuté avec Pablo parce qu’il connaît aussi la situation de l’effectif : on est court, avec beaucoup de blessures de la saison passée et de l’intersaison. Comme ça se précise pour lui, il n’a pas voulu prendre de risques. Je veux bien l’entendre. Si cet accord entre les trois parties se rapproche, je prends acte. »

Conséquence : Hicham Boudaoui et Tom Louchet formeront la paire de récupérateurs au coup d’envoi ce mardi, Coulibaly (16 ans) fera banquette, et Haise croisera les doigts pour que ses titulaires ne se blessent pas. En coulisses, Nice active toutes ses pistes et aurait jeté son dévolu sur Mahdi Camara, selon L’Équipe.

Avec ou sans Pablo, Nice dit adios à la C1 dès demain.

