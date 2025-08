Au moins, c’est clair : personne ne croit en Nice

10% des lecteurs de SoFoot.com sont donc Niçois.

Eh oui, on a connu largement plus serré comme sondage. À notre question « Peut-on faire confiance à Nice pour se qualifier pour la phase principale de C1 ? », la réponse est on ne peut plus claire : 90% d’entre vous ont répondu non. Voilà.

« Non, ils vont privilégier le championnat… pour essayer de viser l’Europe ! »

Certains à coup d’argumentaires construits, n’y croient pas une seule seconde, mais ont le mérite de se poser la question, comme alteos : « Faut avouer qu’en matière de tour préliminaire, le tirage est coton. L’effectif n’est pas formidable, surtout en attaque, et Benfica est un club habitué aux joutes européennes. J’aimerais qu’ils passent, sincèrement, et s’ils y arrivent, j’applaudirai, car sans être un « exploit », ce sera une très jolie perf à ne pas minimiser. Mais objectivement, je pense qu’ils ne passeront pas. »

D’autres manient davantage l’ironie sans y croire une seule seconde. C’est le cas de WorstClem : « Non, ils vont privilégier le championnat… pour essayer de viser l’Europe ! » Et d’autres sont encore plus désabusés que fatalistes comme stevealbinos : « La bonne réponse est, bien entendu, non. Je leur fais plutôt confiance pour nous taper la honte une nouvelle fois. On reconnaît un supporter lillois quand on en voit un. »

Un seul irréductible sur 74

Il a fallu s’accrocher, chercher, persévérer… et on l’a enfin trouvé. Un commentaire qui y croit ! Et il est l’œuvre d’un… Benfiquiste. En la personne de Nunito : « Pas sûr que mon Benfica s’en sorte. Ça sent le piège à plein nez. » Alors second degré ou véritable méfiance ? Personne ne le sait. En tout cas, la vanne a été saluée par plusieurs lecteurs. Décidément, personne n’y croit, pas même Jean-Michel Premier Degré, aka Burgunder, qui résume parfaitement la situation à lui tout seul : « Non, parce que tout simplement moins forts que les adversaires… » En bref, l’exploit va être difficile mais c’est dans ces moments de communion négative que les miracles arrivent.

Et si c’était un jour pas comme les autres ?

