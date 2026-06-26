Les scénarios qui qualifient le Sénégal en seizièmes de finale

Erreur strictement interdite. Opposé à l’Irak ce vendredi soir (21 heures) après ses revers successifs face à la France (1-3) puis la Norvège (2-3), le Sénégal n’a plus le choix : il faut s’imposer pour espérer finir parmi les huit meilleurs 3es et ainsi accéder aux seizièmes de finale. La victoire seule ne suffira pas pour autant aux Lions de la Teranga, qui n’ont pas leur destin entre leurs mains. On fait le point sur ce dont le Sénégal a besoin pour se qualifier.

Une victoire nette, mais pas que

Avec une différence de buts de -3, Sadio Mané et consorts devront impérativement s’imposer par trois buts d’écart au minimum face aux Lions de Mésopotamie. En cas de succès 3-0, le Sénégal serait alors provisoirement le cinquième meilleur 3e, juste derrière la Suède, l’Équateur, la Bosnie-Herzégovine et le Paraguay (tous comptabilisent 4 points et ne peuvent plus être rejoints). Les Sénégalais n’auraient donc plus qu’à espérer que les autres résultats tournent en leur faveur dans les heures et jours suivants.

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Une multitude de scénarios pour envoyer le Sénégal en seizièmes

Avec une victoire aussi large, la Corée du Sud et l’Écosse seraient définitivement derrière les Sénégalais au classement des troisièmes. Ne manquerait plus que ce soit le cas dans deux des cinq poules restantes. Il suffirait donc alors que deux des cinq scénarios suivants se produisent pour que le Sénégal voit la phase à élimination directe.

Au moins l’Iran ou la Belgique s’incline

Au moins l’Uruguay ou le Cap-Vert s’incline (par maximum trois buts d’écart pour le deuxième)

Il y a un vainqueur entre l’Autriche et l’Algérie

La République démocratique du Congo ne l’emporte pas contre l’Ouzbékistan

La Croatie ne bat pas le Ghana et le Panama ne bat pas l’Angleterre par au moins deux buts d’écart

Avec une victoire par seulement deux buts d’écart, l’équation serait encore plus complexe mais pas encore totalement impossible à résoudre. Et on rappelle aussi qu’en cas de large victoire, l’Irak peut lui aussi encore y croire…

Sortez les serviettes et les calculettes, ça va transpirer.

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