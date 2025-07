Six joueurs de l'OM mis à l'écart pour la reprise estivale

Le retour du loft !

Les joueurs de l’Olympique de Marseille retrouveront le chemin de l’entraînement dans les prochains jours, mais tous n’auront pas droit au même traitement. Selon les informations de Foot Mercato, six d’entre eux ne seront pas avec le groupe principal à la reprise, mais avec la PRO2, sous les ordres de Romain Ferrier. Dans cette liste, on retrouve notamment Azzedine Ounahi, revenant d’un prêt au Panathinaïkós, et en attente d’un départ définitif de la Canebière, lui qui n’entrerait pas dans les plans de Roberto De Zerbi.

Ce sera aussi le cas de Bamo Meïté, qui a passé les six derniers mois à Montpellier, et d’Ismaël Koné, lui aussi en prêt lors de la saison dernière, du côté de Rennes. Plus surprenant : Faris Moumbagna suivra aussi le mouvement, de retour après une grosse blessure au genou. Enfin, deux gardiens manifestement non désirés par RDZ, devront passer par la case PRO2 en attendant de savoir de quoi sera fait leur avenir : Simon Ngapandouetnbu et Rubén Blanco.

Ils pourront toujours demander conseil à Chancel Mbemba.

Un renfort de poids pour Marseille