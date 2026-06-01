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Pronostic Canada Qatar : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

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Pronostic Canada Qatar : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Dans la nuit du 18 au 19 juin, à minuit, le Canada et le Qatar disputent leur deuxième match de la Coupe du monde 2026. Découvrez notre analyse pour ce match et pourquoi parier sur la victoire du Canada est judicieux.

Le Canada reçoit le Qatar pour la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde 2026. Après un nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine, les Canadiens chercheront à capitaliser sur le soutien de leur public à Vancouver. Avec Alphonso Davies, Jonathan David et Cyle Larin dans leurs rangs, les Canucks ont de quoi faire la différence. En face, le Qatar, après un nul contre la Suisse, espère déjouer une nouvelle fois les pronostics dans un groupe où chaque équipe compte un point. Le Canada a déjà battu le Qatar 2-0 en 2022, un précédent qui pourrait peser psychologiquement.

Forme récente du Canada

Date Domicile Score Extérieur Résultat
12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine N
05/06/2026 Canada 1-1 Rep of Ireland N
02/06/2026 Canada 2-0 Ouzbékistan V
01/04/2026 Canada 0-0 Tunisie N
28/03/2026 Canada 2-2 Islande N

Le Canada reste sur une série sans défaite, avec quatre nuls et une victoire lors de ses cinq derniers matchs. Jonathan David et Cyle Larin sont les fers de lance de l’attaque canadienne, bien que l’incertitude autour de Davies soit un point à surveiller. Le nul contre la Bosnie a montré une équipe capable de réagir sous pression, mais il faudra concrétiser pour espérer passer les poules. Pour en savoir plus sur l’impact des stratégies lors de cette Coupe du monde, découvrez comment les pauses hydratation apportent une fraîcheur tactique.

Forme récente du Qatar

Date Domicile Score Extérieur Résultat
13/06/2026 Qatar 1-1 Suisse N
06/06/2026 Qatar 0-0 Salvador N
28/05/2026 Irlande 1-0 Qatar D
07/12/2025 Qatar 0-3 Tunisie D
04/12/2025 Syria 1-1 Qatar N

Le Qatar de Julen Lopetegui peine à s’imposer avec trois nuls et deux défaites lors des 5 derniers matchs. Leur attaque timide, emmenée par Akram Afif, n’a trouvé le chemin des filets que deux fois. La défense a montré quelques solidités, notamment face à la Suisse, mais l’attaque reste le talon d’Achille de cette équipe.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur
23/09/2022 Canada 2-0 Qatar

Le Canada a dominé le Qatar lors de leur seule confrontation précédente en 2022, s’imposant 2-0. Ce résultat témoigne de la supériorité canadienne, un facteur à ne pas négliger.

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Conclusion : Le Canada a tout pour s’imposer, mais le football reste imprévisible. Gagner est un défi sur le terrain, jamais acquis d’avance.

En direct : Canada - Qatar (0-0)

RD/YF

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