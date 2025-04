L’Arabie saoudite pourrait accueillir la Coupe du monde à 64 équipes

Ligue des Masters.

Présent à l’occasion du Grand Prix de Djeddah en Formule 1 ce samedi, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministre des Sports, a remis une pièce dans la machine de la Coupe du monde à 64 pays. Pour rappel, la Confédération sud-américaine de football avait récemment soumis l’idée d’organiser un Mondial encore plus élargi pour 2030, afin de célébrer les 100 ans de la compétition. Une idée appuyée par la FIFA mais refusée par les autres confédérations, du moins pour ce qui est de 2030. En vue de l’édition 2034, les Saoudiens se disent ainsi prêts à relever le défi, comme le précise Al-Faisal : « Nous sommes prêts, ou nous le serons. Si la FIFA prend cette décision et estime qu’elle est bonne pour tous, alors nous serons plus que ravis de la respecter. »

La Coupe du monde 2034 est prévue dans cinq villes hôtes – Abha, Djeddah, Khobar, Neom et la capitale Riyad – pour quinze stades, dont onze seront des constructions neuves.

Au moins, l’Algérie et l’Italie seraient sûres d’être qualifiées.

