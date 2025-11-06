En direct : Real Betis - OL (0-0)

BONSOIR LES ARTISTES ! Vous voulez voir une équipe française gagner un match de coupe d'Europe cette semaine (eh oui, Monaco est indépendant...) ? Ce n'est peut-être pas ici qu'il faut s'installer, mais je vous garantis du spectacle ! Au programme, une jolie prise de bec depuis Séville entre le Real Betis, finaliste de la dernière C4, et l'OL, quart de finaliste de C3 l'an passé. Prêts ? VAMOS !