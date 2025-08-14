Direction la retraite pour Erik Lamela ?

Une jolie fin de carrière dans l’anonymat.

On pourra tout dire sur Erik Lamela. Que sa carrière n’a été composée que d’innombrables regrets, tellement le garçon avait du ballon et l’a montré à plusieurs reprises. Son coup du foulard qui lui avait permis de remporter le Prix Puskas en 2021 ou son bombazo avec l’AEK Athènes en février auront été les symboles du talent de l’ancien des Spurs.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Une retraite au programme

Parti se faire un p’tit kif du côté de la Grèce l’été dernier après trois ans compliqués à Séville, l’ailier argentin a annoncé qu’il quittait le club. À 33 ans, le joueur passé par la Roma pourrait bien prendre sa retraite après son expérience en Méditerranée. Selon les médias argentins, le trentenaire devrait raccrocher les crampons et rejoindre le staff technique de Séville, où il avait joué de 2021 à 2024.

Une fin en beauté pour cet amoureux du beau jeu et du ballon rond.

Un ancien du Real Madrid s'envole pour la Grèce