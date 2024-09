Anthony Martial accueilli comme il se doit à Athènes

Voilà ce qui arrive quand on va se faire voir chez les Grecs.

Supporters bien chauds, fumigènes, chants… à peine Anthony Martial a posé le pied sur le tarmac de l’aéroport d’Athènes qu’il a déjà fait connaissance avec l’ambiance bouillante de l’AEK Athènes, son nouveau point de chute. Une arrivée digne des plus grands pour le joueur de 28 ans qui débarque en Grèce pour se lancer dans un nouveau challenge bien loin du top 5 européen, après une saison où il n’aura joué que 18 petits matchs.

AEK Athens fans turned out in force to welcome Anthony Martial to their club 😳🇬🇷🟡

📹 @aek365gr pic.twitter.com/UYKVjWwChL

— OneFootball (@OneFootball) September 18, 2024