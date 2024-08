C4 : Le gardien du FC Noah a un incroyable coup de patte

Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.

Il n’y a pas que le 3e tour de Ligue des champions dans la vie, il y a aussi celui de Ligue Conférence. Et ce mardi soir, il a donné lieu à un but exceptionnel en Arménie lors du match aller entre le FC Noah et l’AEK Athènes (3-1).

À la 67e minute, alors que les deux équipes sont dos à dos, le gardien international arménien Ognjen Čančarević effectue un long dégagement au pied, rien de plus classique pour un gardien. Soit la balle était plus légère qu’habituellement, soit le portier serbe a bu la potion d’Astérix, mais une chose est sûre, la balle rebondit une première fois… à deux mètres de la surface de réparation adverse avant de lober Thomas Strakosha et de finir son parcours dans les buts grecs.

🧤 FC Noah of Armenia beat AEK Athens of Greece 3-1 in Conference League qualifying this evening, goalkeeper Ognjen Čančarević (34) scored! 🚀 pic.twitter.com/B0LwlsxelL — The Euro Guys (@TheEuroGuys) August 6, 2024

Sous les cris du public de l’Abovyan City Stadium, Čančarević a été célébré et porté par des membres du staff et des remplaçants du FC Noah, qui n’en revenaient pas de son but aussi exceptionnel qu’inattendu.

C’est sympa aussi de célébrer autre chose que les bourdes des gardiens.

