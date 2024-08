Troisième tour préliminaire aller de Ligue des champions : le suspense reste total

Rendez-vous la semaine prochaine.

Le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions débutait mardi soir et outre la bonne entrée en lice de Lille contre Fenerbahçe, six autres rencontres avaient lieu. On y retrouvait des noms connus des coupes d’Europe, et le suspens reste total après ces matchs aller.

Tout comme le LOSC, le Red Bull Salzbourg a assuré l’essentiel à domicile contre Twente (2-1), mais pourrait regretter ce but de Michel Vlap encaissé dans le temps additionnel qui rabat les cartes avant d’aller aux Pays-Bas. Au contraire de Salzbourg, Midtjylland n’a pas tremblé face à Ferencvaros (2-0), mais devra rester prudent pour le match retour, sans le penalty manqué de Simsir pour les Danois juste avant la mi-temps, l’avance aurait été encore plus confortable.

Qarabağ de son côté s’est mis dans la difficulté en perdant à domicile 2-1 contre les Bulgares de Ludogorets. Caio Vidal a été l’homme de cette partie, en redonnant d’abord l’avantage aux Azerbaïdjanais dans les dernières minutes du match, avant de se faire exclure deux minutes plus tard. Statu quo dans les autres rencontres, avec des matchs nuls un partout entre le Dynamo Kiev et les Glasgow Rangers, ainsi qu’entre le Sparta Prague et le Steaua Bucarest. Le match entre Malmö et le PAOK Salonique a été plus prolifique en buts (2-2) mais les deux équipes n’ont pu se départager.

Matchs retours programmés mardi prochain !

Les favoris au rendez-vous du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions