Anthony Martial annonce son départ de Manchester United

Anthony Martial quitte le nid.

Neuf ans déjà après sa signature à Manchester United pour 80 millions d’euros dont tout le monde se souvient, Anthony Martial va quitter les Red Devils. L’attaquant a lui-même annoncé la nouvelle dans un post publié sur son compte Instagram ce lundi soir. « Après neuf années incroyables au sein du club, le temps est venu pour moi de tourner une nouvelle page de ma carrière. […] Manchester United sera toujours dans mon cœur. Ce club a marqué ma carrière et m’a offert une opportunité incroyable. Je pars pour relever de nouveaux défis, je serai toujours un Red Devil et je continuerai à suivre les résultats du club avec passion. » Reste à savoir où atterrira l’ancien Monégasque, alors que la presse britannique évoquait il y a quelques semaines un intérêt de Tottenham pour le Français. Celui-ci laissera sans doute un goût amer aux supporters de Manchester United, puisqu’il aura souvent été touché par les blessures, et finira avec un total de 90 pions inscrits en 317 rencontres.

Post Instagram Voir sur instagram.com

On retiendra tout de même sa très belle saison 2019-2020, ainsi que la Ligue Europa remportée en 2017.