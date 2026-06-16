- Mondial 2026
- Gr. I
- France-Sénégal (3-1)
Les notes du Sénégal contre la France
Une grosse première période, un poteau de Nicolas Jackson et puis patatras. Le Sénégal aurait pu frapper un gros coup contre les Bleus, mais repart bredouille après s’être écroulé en seconde période.
Les tops
Nicolas Jackson
Il est passé à un poteau d’être l’héritier de Papa Bouba Diop. Un biopic de Jackson, ça se joue à rien. Remplacé par Bamba Dieng (83e), second rôle.
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Krépin Diatta
Une prouesse, deux prouesses… mille et une prouesses. C’était Krépin trois pommes ?
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Lamine Camara
Après une saison passée à faire croire à Paul Pogba qu’il allait prendre sa place, il a passé le match à montrer à Aurélien Tchouaméni qu’il allait bientôt prendre la sienne au Real Madrid.
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El Hadji Malick Diouf
Une ligne droite vite fait, rapide et longiligne. La caverne de JR sur le Pont-Neuf.
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Les flops
Idrissa Gueye
Dans l’Amérique de Trump, c’est compréhensible d’être discret quand on est Gueye.
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Pape Guèye
Il s’est même fait piquer sa frappe de la finale de la CAN par Kylian Mbappé.
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Ismaila Sarr
On a vu le Sarr de l’OM, on a vu le Mbaye du Sénégal.
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Sadio Mané
Il a déjà commencé sa reconversion et est en passe de devenir LA boisson tendance de l’été 2026. Sadio Maté.
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Par Ulysse Llamas et Théo Juvenet