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  • France-Sénégal (3-1)

Les notes du Sénégal contre la France

Par Ulysse Llamas et Théo Juvenet
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Les notes du Sénégal contre la France

Une grosse première période, un poteau de Nicolas Jackson et puis patatras. Le Sénégal aurait pu frapper un gros coup contre les Bleus, mais repart bredouille après s’être écroulé en seconde période.

Les tops

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Nicolas Jackson

Il est passé à un poteau d’être l’héritier de Papa Bouba Diop. Un biopic de Jackson, ça se joue à rien. Remplacé par Bamba Dieng (83e), second rôle. 

Note de la rédaction 7/10
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krepin-diatta

Krépin Diatta

Une prouesse, deux prouesses… mille et une prouesses. C’était Krépin trois pommes ?

Note de la rédaction 6.5/10
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Lamine Camara

Après une saison passée à faire croire à Paul Pogba qu’il allait prendre sa place, il a passé le match à montrer à Aurélien Tchouaméni qu’il allait bientôt prendre la sienne au Real Madrid.

Note de la rédaction 6/10
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el-hadji-malick-diouf

El Hadji Malick Diouf

Une ligne droite vite fait, rapide et longiligne. La caverne de JR sur le Pont-Neuf.

Note de la rédaction 6/10
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Les flops

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Idrissa Gueye

Dans l’Amérique de Trump, c’est compréhensible d’être discret quand on est Gueye.

Note de la rédaction 4/10
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Pape Guèye

Il s’est même fait piquer sa frappe de la finale de la CAN par Kylian Mbappé.

Embed t.co

Note de la rédaction 3.5/10
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ismaila-sarr

Ismaila Sarr

On a vu le Sarr de l’OM, on a vu le Mbaye du Sénégal.

Note de la rédaction 3/10
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Sadio Mané

Il a déjà commencé sa reconversion et est en passe de devenir LA boisson tendance de l’été 2026. Sadio Maté.

Note de la rédaction 3/10
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Par Ulysse Llamas et Théo Juvenet

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