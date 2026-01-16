Joan García, la révolution est en marche

La série d'invincibilité en cours du FC Barcelone toutes compétitions confondues tient beaucoup aux exploits de son gardien, Joan García. Débarqué au FC Barcelone à l'intersaison en provenance du voisin de l'Espanyol, le portier catalan est en train de mettre l'Espagne à ses pieds.

Six mois et vingt matchs après son arrivée dans les cages blaugranas, Joan García s’est invité parmi les meilleurs gardiens espagnols et d’Europe. Pisté par plusieurs cadors européens dont le Bayern et le Real Madrid, le natif de Sallent a finalement choisi de s’engager du côté du FC Barcelone. Un choix loin d’être une évidence puisque le gardien de 24 ans est un pur produit de l’Espanyol Barcelone, où il a été formé et a gagné ses galons chez les professionnels.

Des arrêts, des arrêts, toujours des arrêts

Déjà reconnu la saison dernière comme le gardien de Liga et des cinq grands championnats ayant effectué le plus grand nombre d’arrêts (146 en 38 matchs), avec des prestations qui ont permis aux siens d’éviter la relégation, l’international espagnol U23 est reparti sur les mêmes bases lors de cette première partie de saison, selon Opta : 78,6 % d’arrêts des tirs cadrés auxquels il a été confronté en Liga cette saison, soit le pourcentage le plus élevé parmi ses homologues ayant disputé au moins deux matchs dans la compétition.

78,6% - Joan García ha parado el 78,6% de los remates a portería que ha recibido en LaLiga 2025/26, el porcentaje más alto de cualquier portero con al menos dos encuentros disputados hasta el momento en la competición esta temporada. Ángel. pic.twitter.com/UHNL5Ogr3x — OptaJose (@OptaJose) January 4, 2026

Une adaptation expresse au style de jeu barcelonais, qui a pourtant été freinée dès la fin du mois de septembre par une blessure au genou qui l’a laissé sur le carreau quasiment deux mois. Malgré le changement de système de jeu par rapport à l’Espanyol, où il évoluait avec un bloc défensif très bas, à une ligne défensive très avancée où le piège du hors jeu a été érigé en arme tactique, le portier barcelonais a su s’adapter sans perdre de temps. Une réalité permise par son tempérament calme sur le terrain et imperméable à la pression. Un trait de caractère qui s’est révélé aux yeux du monde lors du derby face à l’Espanyol (0-2) le 3 janvier dernier, dans un stade qui l’a vu éclore et qui le considère désormais comme un traître et ne s’est pas caché pour lui faire savoir. Résultat ? García a livré sa meilleure prestation sous la tunique blaugrana avec six arrêts déterminants.

6 - Joan García is the first FC Barcelona goalkeeper to make six saves in a LaLiga game without conceding since Marc-André ter Stegen against Real Sociedad in November 2023 (also six). Wall. pic.twitter.com/hKDNl7jMSy — OptaJose (@OptaJose) January 3, 2026

Et maintenant, la Roja ?

« Je suis content pour Joan, c’est l’un des meilleurs gardiens au monde. Il a été fantastique. Il a réalisé une performance incroyable et fait une excellente saison. Il a été l’un des artisans de la victoire (…) Quand on regarde le match, on voit à quel point il est important de l’avoir. Je suis heureux de l’avoir avec nous », assurait Hansi Flick à l’issue de la rencontre face à l’Espanyol. García a ainsi rapidement mis Marc-André Ter Stegen, pourtant capitaine du Barça, aux oubliettes grâce à sa faculté à être le premier relanceur de son équipe. Une qualité de jeu au pied que peu suspectait lors de son arrivée chez les Culés et un axe d’amélioration dont était pleinement conscient le portier, selon ses mots dans Sport : « Des aspects à améliorer ? Beaucoup de choses, mais je dirais que je dois être plus précis dans mes passes longues. » Au terme de la première partie de championnat, il s’est pourtant avéré le relanceur clé du Barça, en réussissant à être précis au pied aussi bien à courte qu’à longue distance et en résistant à la pression adverse.

Je dois être plus précis dans mes passes longues. Joan García

De quoi en faire véritablement le successeur de Victor Valdés, attendu depuis tant d’années du côté de la Ciudad Condal ? L’emblématique gardien catalan avait notamment donné quelques clés à ce sujet lors de sa conférence de presse d’adieu : « On parle beaucoup du jeu de jambes, mais nous travaillons toujours le un contre un, car le gardien du Barça doit être le meilleur dans ce domaine. Personne n’en parle et, en tant que gardien, j’aimerais le souligner. » Flick a en tout cas fait son choix, en renouvelant sa confiance à son gardien titulaire en Coupe du Roi pour la rencontre face au Racing Santander (0-2) où García a une fois de plus été décisif dans le temps additionnel, après avoir disputé les deux rencontres de Supercoupe d’Espagne, remportées par le Barça, la semaine précédente. Reste la sélection, où García a écumé les catégories jeunes avant de remporter les Jeux olympiques avec la Rojita en 2024. Le portier barcelonais n’a toujours pas été appelé en A par Luis de la Fuente, malgré la baisse de rendement d’Unai Simón. Selon les informations de Cope, la donne serait sur le point de changer : García devrait être convoqué pour la Finalissima face à l’Argentine, le 27 mars prochain.

