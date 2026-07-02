Edinson Cavani se retrouve sans club

La fin du senior de Boca ? Après Ander Herrera le mois dernier, Boca Juniors se sépare d’un autre ancien Parisien, cette fois-ci plus emblématique, en la personne d’Edinson Cavani et ses 39 piges.

C’est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu’El Matador a annoncé son départ après une résiliation de contrat liée à des blessures et une absence du rectangle vert depuis quatre mois.

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Loin d’avoir été un long fleuve tranquille

Lors de cette aventure argentine, le buteur uruguayen n’aura pas su guider les siens vers un titre lors de ses trois saisons au club, notamment gêné par de nombreux pépins physiques, mais l’important est ailleurs : « Je ne regretterai jamais la décision d’être venu et de réaliser le désir que j’avais de jouer ici », regrettant malgré tout « des moments difficiles qu’il n’imaginait pas traverser », à cause desquels il n’a pas pu « marquer cet immense club de son empreinte ».

Est-ce la dernière page de son livre ?

Boca Juniors se déleste d’un ancien Parisien