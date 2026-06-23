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Un autre coach de Ligue 1 cède aux sirènes de la Premier League

MJ
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Un autre coach de Ligue 1 cède aux sirènes de la Premier League

Le passage aura été court. Arrivé à Strasbourg en janvier dernier pour succéder à Liam Rosenior, parti à Chelsea, Gary O’Neil quitte déjà le Racing pour rejoindre Ipswich Town, promu en Premier League, où il s’est engagé jusqu’en 2029.

Sous contrat avec le club alsacien jusqu’en 2028, l’entraîneur anglais part dans le cadre d’un accord conclu entre les deux clubs, avec une indemnité de transfert à la clé. Comme on dit, il n’y a pas de petites économies. En quelques mois, O’Neil aura quand même eu le temps d’emmener Strasbourg en demi-finales de Ligue Conférence, une première dans l’histoire européenne du club, ainsi qu’en demi-finales de Coupe de France.

Retour express en Angleterre

Comme son prédécesseur Liam Rosenior parti à Chelsea (avec le succès qu’on connaît), le technicien de 43 ans retrouve donc l’Angleterre, où il avait déjà entraîné Bournemouth et Wolverhampton. Là bas, il croisera le fer avec Pierre Sage, autre transfuge de Ligue 1 en Premier League, désormais à Crystal Palace.

Strasbourg, de son côté, va devoir rapidement trouver un nouvel entraîneur pour lancer une saison qui s’annonce déjà agitée, avec le départ attendu de plusieurs cadres.Emanuel Emegha et Valentín Barco ont déjà signé à Chelsea.

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MJ

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