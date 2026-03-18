Le compte-rendu de la finale Sénégal-Maroc, corrigé par la CAF

Dans une finale complètement dingue, marquée par une séquence qui entrera dans l’histoire du football (avec un penalty polémique en faveur du Maroc dans le temps additionnel, le Sénégal qui quitte le terrain en guise de protestation), les Lions de la Téranga se sont fait arracher leur deuxième CAN suite à l'intervention de la CAF dans le temps juridictionnel, au profit du Maroc.

Sénégal 0-3 Maroc

Buts : CAF (90e+2 mois, 90e+2 mois et 90e+2 mois pour les Lions de l’Atlas)

Une séquence improbable, inimaginable, inconcevable. Les 66 526 spectateurs en étaient persuadés, l’ultime choc de la Coupe d’Afrique des nations 2025 allait se poursuivre en prolongation. Ni le Maroc, ni le Sénégal n’avaient trouvé le chemin des filets dans une partie rythmée et stressante. Et soudain, au bout de discussions interminables et d’une action confuse sur corner analysée par la VAR, un penalty a été sifflé dans le temps additionnel en faveur du pays hôte. Contestations, protestations, attente infinie… et, cerise sur le gâteau, les Lions de la Téranga qui quittent le terrain.

😱 La panenka tentée… et complètement manquée ! Un choix audacieux sur ce penalty, mais la tentative échoue… moment totalement insolite dans cette finale 🔥 Suivez la finale de la #CAN2025 en direct sur M6 et M6+ : https://t.co/yva3jb9PXw pic.twitter.com/BcYyWTtLqI — M6 (@M6) January 18, 2026

Un immense joueur nommé Sadio Mané est parvenu à ramener tout le monde sur la pelouse pour la sentence. Mais ce n’a pas suffit pour tromper la vigilance de la Confédération africaine de football, qui dans les arrêts des arrêts de jeu a épinglé les Sénégalais pour cette esclandre. Bonne idée, puisque ça rend dans le même temps anecdotique la panenka totalement foirée de Brahim Díaz et tout ce qui en a suivi. Prolongation il y a eu, longues comme deux mois, au bout de laquelle les hommes de Pape Thiaw se sont finalement fait déchirer leur deuxième étoile. Les locaux pensaient avoir perdu à l’instant même de la panenka : atteints psychologiquement, les soldats du futur ex-sélectionneur Walid Regragui ont laissé Pape Gueye inscrire une superbe réalisation en laissant échapper « leur » tournoi dans un contexte lunaire… Avant de le récupérer sur un tapis vert.

Bounou, pour dégoûter les Lions de la Téranga

Le grand bonhomme de la première mi-temps ? Yassine Bounou, assurément. En deux arrêts complètement différents, le gardien sauve le Maroc de l’ouverture du score adverse : le portier repousse d’abord une tête signée Pape Gueye à l’arrache à la suite d’un corner frappé dès la cinquième minute, puis le dernier rempart remporte son face-à-face avec Iliman Ndiaye à l’approche de l’entracte en laissant subtilement traîner son pied.

🚫 Iliman Ndiaye bute sur Yassine Bounou ! Seul face au but, l’attaquant sénégalais tombe sur un arrêt réflexe exceptionnel du pied du gardien marocain 🧤🔥 Suivez la finale de la #CAN2025 en direct sur M6 et M6+ : https://t.co/yva3jb9PXw pic.twitter.com/g0X5zhxsPO — M6 (@M6) January 18, 2026

De quoi dégoûter le Sénégal, qui peut compter sur une possession de balle favorable et qui se procure les occasions les plus dangereuses. Car s’ils se montrent déterminés et bien présents devant leur public, les Lions de l’Atlas manquent d’inspiration offensive (aucune frappe cadrée) pour véritablement lancer leur finale. Toujours est-il qu’à la pause, les deux équipes se regardent dans les yeux avec la forte envie de débloquer ce score vierge (malgré une opportunité pour Mané).

Un moment (tristement) gravé dans l’histoire du foot

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre change quelque peu : plus incisif, le Maroc se fait davantage percutant. Servi par Bilal El Khannouss, Ayoub El Kaabi manque par exemple de tromper Édouard Mendy pour quelques centimètres. Une poignée de secondes plus tard, c’est Mamadou Sarr qui vient contrer les plans de l’attaquant au dernier moment, et c’est Abdessamad Ezzalzouli qui rate la cible. Arrivent alors les nombreux changements et une nouvelle situation pour les Lions de l’Atlas, Mendy faisant cependant son travail devant Ezzalzouli. Avant un temps fort pour le Sénégal, Ibrahim Mbaye donnant encore du taf à Bounou et Ismaïla Sarr marquant un but de la tête refusé pour une légère poussette d’Abdoulaye Seck.

😱 L’énorme occasion pour Ayoub El Kaabi ! Parfaitement servi par Bilal El Khannouss, l’attaquant marocain devance Édouard Mendy mais sa frappe passe de justesse à côté du cadre 🔥 Suivez la finale de la #CAN2025 en direct sur M6 et M6+ : https://t.co/yva3jb9PXw pic.twitter.com/4ICACYdmeh — M6 (@M6) January 18, 2026

Une autre faute est sifflée, encore plus décisive et dans l’autre surface de réparation cette fois, pour un ceinturage d’El Hadji Malick Diouf sur Díaz : penalty après de très longs instants, but… et titre ? Non, le bonhomme du Real Madrid opte pour une panenka facilement stoppée ! Oubliez tout ce que vous avez cru voir ensuite, le seul geste à retenir, c’est le retourné contre son propre camp de la CAF qui dans un communiqué « a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). » C’est beau, le sport.

Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Sénégal (4-3-3) : É. Mendy – A. Mendy (Seck, 77e), M. Sarr, Niakhaté, Diouf – I. Gueye, Camara (I. Sarr, 77e), P. Gueye – Il. Ndiaye (Ib. Mbaye, 77e), Jackson (Ndiaye, 90e+3), Mané. Entraîneur : Thiaw.

Maroc (4-3-3) : Bounou – Hakimi, Aguerd, Masina (El-Yamiqn 88e), Mazraoui – El-Aynaoui, Saibari, El Khannouss (Targhalline, 80e) – Díaz, El-Kaabi (En-Nesyri, 80e), Ezzalzouli. Entraîneur : Regragui.

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