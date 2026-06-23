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Les Jordaniens quittent San Francisco sur une note sucrée

EM
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Les Jordaniens quittent San Francisco sur une note sucrée

« Jordan » au pays des Jordan. Après sa défaite face à l’Algérie (2-1), la Jordanie est désormais éliminée de ce Mondial américain. Pas rancuniers, « Les Courageux » ont laissé leur vestiaire dans un état parfait et, cerise sur le gâteau, ils ont laissé des pâtisseries traditionnelles de leur pays en guise de remerciement.

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Un message de remerciement à la FIFA

Avec ces petits plaisirs gourmands, la délégation jordanienne a laissé une petite lettre adressée aux organisateurs du tournoi : « Merci d’avoir fait de cette première expérience en Coupe du monde quelque chose d’inoubliable. Votre dévouement, professionnalisme et chaleureuse hospitalité ont contribué à cet évènement mémorable pour notre équipe et nos supporters. »

Des pâtisseries, ça va, c’est cool, mais quand les Anglais laisseront des beans en plein milieu du vestiaire, ça sera une autre histoire…

Un supporter jordanien meurt pendant Jordanie-Algérie

EM

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