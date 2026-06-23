Zlatan Ibrahimović est impressionné par lui-même... mais aussi par Didier Deschamps

Zlatan qui distribue les bons points : le 23 juin 2026 est à marquer d’une pierre blanche. Interrogé par la chaîne Fox Sports sur Didier Deschamps après la victoire des Bleus, ce lundi soir (ou mardi matin, c’est comme vous le souhaitez), Zlatan Ibrahimović est dithyrambique au sujet du sélectionneur des Bleus, notamment sur son management : « Les gens pensent que c’est facile, parce qu’il y a beaucoup de stars sur le terrain, mais ça ne l’est pas. Il y a tellement de choses autour qu’il faut diriger, avoir le contrôle. »

Ibra tire son chapeau

Décidément grand fan de DD, le Suédois exprime « un immense respect » pour le coach champion du monde en 2018 en Russie. Des performances de hautes volées tout au long de sa carrière de sélectionneur que le géant suédois a également tenu à souligner : « Il avait déjà gagné une Coupe du monde, il a gagné une Ligue des nations, il a perdu une finale d’Euro et une de Coupe du monde… Ils attrapent toujours les trophées, et quand ils ne le décrochent pas, ils restent parmi les meilleurs, au top, ils ratent le dernier match. »

Embed www.instagram.com

On l’a démasqué. Il veut attirer DD au Milan.

Un Anglais au sifflet de Norvège-France