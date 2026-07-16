La parole libérée. Alors qu’on le connaît plutôt soporifique en réactions d’après-match, Lionel Messi est complètement entré dans la brèche que lui offrait l’affiche entre l’Angleterre et son Albiceleste en demi-finales de Coupe du monde, sur fond de guerre des Malouines vieille de 44 ans et de rivalité sportive.

La Pulga a bien profité de la qualification en finale face à son ennemi (1-2) pour arriver les deux pieds décollés au micro de la télé argentine : « Si on avait perdu contre l’Angleterre, ça aurait déchaîné du monde et certains auraient dit des conneries. On ne leur a pas donné cette chance. On savait qu’on était meilleurs qu’eux sur le plan du football. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent : regardez comment on a dominé l’Angleterre alors qu’on perdait. Ce match reste spécial de par tout ce qu’il représente, et on devait le gagner. »

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En zone mixte, celui qui est devenu meilleur buteur du Mondial sans marquer ce mercredi soir s’est réjoui de la force de caractère de sa sélection : « Nous sommes à nouveau parmi les meilleures équipes du monde, que ça plaise ou non, quoi qu’on puisse dire. Cette équipe montre que, sur le terrain, personne ne lui fait de cadeau, elle se bat, elle dispute chaque match avec fierté, avec du jeu. Je suis fier et heureux de pouvoir offrir un nouveau moment de joie à tout le peuple argentin. » Avant la finale ce dimanche (21 heures) face à l’Espagne, qui fera trembler l’échelle de Richter au pays de Lionel Messi.

Immortel, dit-on.

Lionel Messi : immortal combat