L’UEFA veut faire payer les réparations de la pelouse de l’Allianz Arena au PSG

Un petit souvenir supplémentaire.

Après la démonstration infligée par le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des champions ce samedi soir dernier, certains supporters parisiens, présents dans l’enceinte, ont envahi la pelouse. Face à la masse de personnes venant des tribunes, les agents de sécurité n’ont pas réussi à maintenir l’ordre. Arrachée par morceaux, la pelouse du stade en a subi les conséquences, et l’UEFA veut faire payer le PSG.

La pelouse doit être réparée avant le 4 juin

D’autant plus que ce terrain sera à nouveau sollicité dès ce mercredi, l’Allemagne et le Portugal disputant leur demi-finale de Ligue des nations. Les réparations doivent donc être plus que rapides. « C’est au niveau des buts qu’il manque quelques bouts de pelouse et, quoi qu’il arrive, elle ne sera pas dans un état satisfaisant, a indiqué le portier allemand Marc-André ter Stegen, dans des propos recueillis par L’Équipe. Pour les appuis, ce n’est pas une bonne nouvelle. Les risques de blessure ne sont en aucun cas à sous-estimer. »

Selon les informations du média allemand Bild, l’UEFA va, dans un premier temps, payer les réparations, avant d’envoyer la note au PSG, par le biais d’amendes pour l’invasion du terrain, le vol de la pelouse, la destruction des cages et la mise en place de fumigènes.

Le bénéfice attendu sera moindre.

Luis Enrique, le chemin du roi