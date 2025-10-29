Le PSG perd deux points et Désiré Doué

En petite forme, le PSG a concédé le match nul à Lorient (1-1). Les arrêts d'Yvon Mvogo pourraient coûter la tête du championnat au PSG, désormais sous la menace de Marseille. Une mauvaise nouvelle supplémentaire est venue obscurcir la soirée : la sortie sur blessure de Désiré Doué.

Lorient 1-1 Paris Saint-Germain

Buts : Silva (51e) // Mendes (49e)

Ils sont pas frais, les Merlus ? Le promu Lorient a tenu le choc face au PSG mercredi au Moustoir (1-1). Le leader s’est présenté avec une équipe A’. Dans le onze de départ, Ibrahim Mbaye (17 ans), Quentin Ndjantou (18 ans), Senny Mayulu (19 ans)… et Ousmane Dembélé, titulaire pour la première fois depuis le mois d’août. Le Ballon d’or a joué une heure, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 30 août. En revanche, il n’a pas vraiment brillé, comme bon nombre de ses coéquipiers.

Mendes au four et au moulin, Doué à l’infirmerie

En mode diesel, le champion de France n’a frappé que trois fois en première période. Nuno Mendes a pris ses responsabilités sur coup franc, mais n’a trouvé que le mur (23e). Il a ensuite mis Laurent Abergel sur les fesses aux vingt mètres pour décocher une frappe pied droit, captée en deux temps par Yvon Mvogo (37e). Le portier suisse n’a pas été plus inquiété par la tentative au sol d’Ibrahim Mbaye (43e). Il a en revanche eu un petit coup de chaud lorsque Montassar Talbi a détourné le centre de Quentin Djantou tout près de son poteau (44e).

L’entrée du duo Neves-Vitinha à la pause a permis au PSG de gagner en maîtrise et d’accentuer la pression. Effet immédiat : à la réception d’un centre de Désiré Doué, Nuno Mendes a marqué en deux temps, sous le nez de Joel Mvuka (0-1, 49e). Loin de baisser les nageoires, les Merlus sont passés à l’attaque. Arsène Kouassi a enrhumé Zabarnyi et délivré un centre, repoussé par Lucas Chevalier, mais Igor Silva traînait par là. Le Brésilien ne s’est pas gêné pour envoyer une sacoche dans le petit filet et faire exploser le Moustoir (1-1, 51e).

La suite ? Un siège du but breton et des exploits de Mvogo, qui a détourné la volée pied gauche de Vitinha (57e), la reprise de Bradley Barcola (71e) et la frappe de Khvicha Kvaratskhelia (89e). Les Merlus ont rappelé qu’ils pouvaient piquer grâce à leurs entrants, Arthur Avom (77e) et Théo Le Bris (81e), mais aucun d’eux n’a attrapé le cadre. Le Moustoir se contentera amplement du point du nul. Pas le PSG, qui pourrait céder la tête de la Ligue 1 dans la soirée, en ayant déjà perdu Désiré Doué : touché à derrière la cuisse droite, le Français est sorti sur civière à l’heure de jeu.

Lorient (3-4-2-1) : Mvogo – Silva, Talbi, Yongwa – Mvuka (Le Bris, 76e), Cadiou (Soumano, 90e+2), Abergel, Kouassi – Karim (Avom, 69e), Pagis (Makengo, 68e) – Bamba (Tosin, 69e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

PSG (4-3-3) : Chevalier – Mendes, Beraldo, Zabarnyi, Marquinhos – Ndjantou (Vitinha, 46e), Zaïre-Emery (Ramos, 77e), Mayulu – Mbaye (Neves, 46e), Dembélé (Kvaratskhelia, 61e), Doué (Barcola, 62e). Entraîneur : Luis Enrique.

