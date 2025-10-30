Désiré Doué pourrait ne pas revenir sur les terrains avant 2026

PSG = Perdre son génie.

Au cœur d’une dixième journée de Ligue 1 spectaculaire, le Paris Saint-Germain, toujours leader au classement, a laissé des points traîner après son match nul à Lorient (1-1) ce mercredi soir. Si le résultat de ce match n’a pas eu d’incident sur la première place des Parisiens, la sortie sur civière de Désiré Doué, gravement touché à la cuisse droite, a rendu un peu plus amère une soirée compliquée pour Luis Enrique et ses joueurs.

🚨 Désiré Doué sort du stade du Moustoir en béquille. 💔🩼 📽️ @bruno_salomon pic.twitter.com/A3z4TlFOHp — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) October 29, 2025

Aperçu avec des béquilles à la sortie du stade, Désiré Doué n’a pas manqué d’inquiéter Luis Enrique : « Il s’est blessé d’une manière un peu bizarre. C’est une mauvaise nouvelle, mais j’espère que ça n’est pas trop grave. Il faut attendre pour savoir exactement ce qu’est sa blessure, pour l’instant, je ne sais pas », a confié le coach espagnol en fin de rencontre.

Pas de retour avant 2026 ?

Déjà absent pendant plus d’un mois en début de saison en raison d’une blessure au mollet, Désiré Doué avait fait son retour sur les terrains il y a deux semaines face à Strasbourg (3-3). Depuis, l’ancien Rennais a été impliqué sur cinq buts en trois rencontres.

Selon L’Équipe, le joueur de 20 ans ne devrait plus jouer jusqu’à la fin de la phase de ligue de Ligue des champions, ce qui supposerait une absence jusqu’au moins le mois de février prochain.

L’hécatombe au PSG, saison 2 ?

