Face au Bayern, les supporters de Munich 1860 seront parisiens

L’idée de supporter les clubs de son pays en Coupe d’Europe a pris du plomb dans l’aile.

Munich, capitale de la Bavière, voit s’affronter en son sein deux entités footballistiques : le Bayern Munich et Munich 1860. Mercredi 8 mars, à l’occasion du match retour entre le Bayern Munich et le PSG, il n’y aura pas de solidarité munichoise. Plusieurs leaders de groupe de supporters du Munich 1860 ont confié à L’Équipe qu’ils supporteront l’équipe française : « La solidarité entre Munichois, elle n’existe pas et elle n’existera jamais », confie même Oliver Griss, le responsable du compte Die Blaue 24 sur les réseaux sociaux.

Si près et pourtant si loin, seulement 850 mètres séparent les centres d’entraînement des deux clubs que tout oppose. Le Rekordmeister s’oppose dans les cœurs munichois au huitième de troisième division allemande, en premier lieu vis-à-vis des personnes qui fréquentent les tribunes des deux équipes. Pour Munich 1860, il s’agirait surtout de supporters vivant à Munich même et aux alentours proches, alors que pour le Bayern, il s’agit plutôt de supporters venant du pays tout entier et de l’étranger, un ancrage moins local donc. Le TSV se réclame également comme un contre-modèle au football business dans lequel s’intègre parfaitement le Bayern, et a une identité sociale différente.

Reste que le PSG représente la quintessence du foot business.

Le PSG, bricoler pour régner