Arsenal survole Leeds sans forcer

Leeds 0-4 Arsenal

Buts : Zubimendi (27e), Darlow (CSC, 38e), Gyökeres (69e), Gabriel Jesus (86e) pour les Gunners

Breathe, breathe in the air. En visite à Leeds (0-4) ce samedi, Arsenal a conforté sa première place au classement sans forcer, en enchaînant les pions. Les Gunners ont récité leur leçon en abusant de leur péché mignon, les corners, avec deux premiers buts inscrits dans les airs. Dans un premier acte un peu mollasson, Leeds a tenté d’exister, mais Arsenal s’est chargé d’éteindre l’étincelle des Peacocks avant qu’elle ne prenne. L’ouverture du score est arrivée de Martín Zubimendi (27e) d’une tête à bout portant sur un centre de Noni Madueke alors que les corners s’accumulaient en faveur du leader de Premier League (onze au total dans ce match).

Nouveau but de Jesus

Arsenal a ensuite enfoncé le clou. Sur un corner bien brossé de Noni Madueke, décidément levé du bon pied, le gardien Karl Darlow s’est maladroitement interposé et a dévié le ballon dans ses propres buts (38e). En seconde période, Viktor Gyökeres s’est lui aussi mis à table : le Suédois a devancé Bogle et trompé Darlow d’une reprise de l’extérieur du droit (69e), sa sixième réalisation avec Arsenal. Enfin, dès son entrée, Gabriel Jesus a envoyé une tête puissante sur Karl Darlow qui a réalisé une parade réflexe. Petite mise en bouche avant de finir le travail (86e) sur une frappe clinique.

Qui a dit qu’il y avait un début de crise à Arsenal ?

