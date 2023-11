Le Barça frustré par le Rayo Vallecano

Rayo Vallecano 1-1 FC Barcelone

But : López (39e) pour los Franjirrojos // Lejeune CSC (82e) pour les Catalans

Une sieste digestive perturbée pour le Barça.

Première des locomotives espagnoles sur le pont ce week-end, le FC Barcelone n’a pu faire mieux que le nul sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1). Les hommes de Xavi ont été rapidement mis sous pression par une frappe d’Isi Palazón difficilement captée par Iñaki Peña (5e) et une perte de balle dans la surface de Frenkie de Jong (9e). Même Lamine Yamal et ses crochets dévastateurs – suivis d’une frappe bien molle (28e) – n’ont pas réussi à réveiller l’effectif barcelonais. Unai López, lui, s’en est chargé à l’aide d’un véritable golazo. Des 25 mètres, le milieu du Rayo a envoyé un pétard en une touche à l’effet imparable qui s’est logé dans le petit filet de Peña (1-0, 39e).

En deuxième période, les Catalans ont affiché de meilleures intentions, mais avec leurs difficultés chroniques à contourner un bloc bas et à se défaire des nombreuses fautes adverses. Les têtes de Ferran Torres (54e), Pedri (56e) et Iñigo Martínez (64e) n’ont pas suffi à faire la différence, tandis que la frappe lointaine de Raphinha, à peine entré en jeu, s’est écrasée sur le poteau avant un sauvetage de Stole Dimitrievski (76e). À force de plier, le Rayo Vallecano a finalement rompu. Si le Français Florian Lejeune a réussi à arriver avant Robert Lewandowski dans sa surface, il a surtout trompé son gardien en marquant d’un geste acrobatique non maîtrisé (1-1, 82e). Alors que Gérone et le Real Madrid peuvent s’échapper au classement, ni le résultat ni le contenu proposé ce samedi ne rassurent le Barça.

No Gavi, no party.

Rayo Vallecano (4-4-2) : Dimitrievski – Espino, Lejeune, Mumin (Ciss, 75e), Balliu – De Frutos (Bebé, 68e), Valentín, López (Ratiu, 78e), Palazón – Trejo (Pérez, 68e), Camello (Falcao, 75e). Entraîneur : Francisco Rodríguez.

FC Barcelone (4-3-3) : Peña – Balde, Martínez, Christensen, Cancelo – Pedri (Fermín, 75e), Romeu (Gündogan, 55e), De Jong – Torres (Félix, 55e), Lewandowski, Yamal (Raphinha, 75e). Entraîneur : Xavi.

Revivez Manchester City-Liverpool (1-1)