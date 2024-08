Pour son premier match, Dani Olmo offre la victoire au Barça

Rayo Vallecano 1-2 FC Barcelone

But : Lopez (9e) pour los Franjirrojos // Pedri (60e), Olmo (82e) pour le Barça

Des débuts parfaits.

Mal embarqué sur le pelouse du Rayo Vallecano en encaissant l’ouverture du score, le FC Barcelone a renversé la situation dans le second acte (1-2). En première période, les Catalans ont été rapidement surclassés, au point de voir Unai Lopez trouver le chemin des filets face à un Marc-André Ter Stegen fermant mal son premier poteau (1-0, 9e). Alors que Ferran Torres peinait à se montrer à son avantage, Hansi Flick l’envoyait sur le banc dès le retour des vestiaires pour faire entrer Dani Olmo, fraîchement recruté.

Sur la lancée de son Euro spectaculaire et victorieux avec l’Espagne, il n’a eu besoin que de quelques secondes pour se mettre en évidence avec un crochet dans la surface adverse, mais le tacle de Florian Lejeune n’a pas été sifflé (46e). Après la barre transversale heurtée par la recrue, c’est Pedri qui a permis au Barça de revenir au score avec un tir du gauche (1-1, 60e). La nouvelle polémique arbitrale à la suite du but refusé à Robert Lewandowski, pour une faute sévère en amont de Jules Koundé (71e), a finalement éteinte par Olmo, encore et toujours. Trouvé par Lamine Yamal à l’angle de la surface, le milieu offensif se retourne et place sa frappe dans le petit filet opposé (1-2, 82e) pour fêter de la meilleure des manières son premier match avec les Blaugrana.

De son côté, FC VAR-celone peut quand même avoir quelques regrets.

