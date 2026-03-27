Une championne olympique d'athlétisme se moque de West Ham

Il n’y a pas que l’Euro 2028 dans la vie. Le Royaume-Uni songe aussi à organiser les Championnats du monde d’athlétisme 2029, à Londres. Une manière de perpétrer l’héritage des Jeux olympiques 2012… si West Ham veut bien jouer le jeu, puisque le locataire du London Stadium ne serait pas très chaud pour s’éclipser momentanément. Ce qui a inspiré une petite pique à Keely Hodgkinson. Une sommité dans son domaine puisqu’elle est championne olympique du 800 mètres. Elle vient aussi de remporter le titre de championne du monde en salle et de battre le record du monde (1’54 »87).

The GB team will bring back more medals to that stadium than west ham have seen in their entire history 🫢🫶🏼😂 https://t.co/iCE3ynTA9B — KnH (@keelyhodgkinson) March 25, 2026

« La Team GB ramènera plus de médailles dans ce stade que West Ham n’en a vues dans toute son histoire », a-t-elle lancé sur X. Dur, mais correct puisque les Hammers n’ont soulevé que neuf trophées, en comptant leurs titres de champion de D2 en 1958 et 1981. En 2023, la délégation britannique avait quant à elle ramené 10 médailles (dont deux en or) des Mondiaux de Budapest.

« C’est absurde que Londres soit écartée de la course simplement parce qu’une équipe de football refuse de faire des concessions sur un stade pour lequel elle paie un loyer, alors qu’il ne s’agit que de quelques matchs supplémentaires à l’extérieur, estime Hodgkinson. Tout est toujours une question d’argent, jamais d’émotion. Laissez-nous vivre ce moment ! »

En plus, ce n’est pas avec West Ham que le London Stadium vibrerait.

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