Le but contre son camp de l’année en Ligue Europa

Au lendemain du nul entre Braga et le Real Betis (1-1), les trois autres quarts de Ligue Europa avaient lieu ce jeudi soir, histoire de quand même respecter les traditions européennes. Le Celta de Vigo, tombeur de l’OL au tour précédent, a subi la loi de Fribourg, à l’extérieur (3-0), tandis qu’Aston Villa, bourreau du LOSC, a fait respecter la hiérarchie sur la pelouse de Bologne (1-3).

Mateta buteur avec Palace

Dans le choc de ce tableau, le FC Porto et Nottingham n’ont pas réussi à se départager (1-1). Martim Fernandes a surtout eu l’amabilité de nous offrir le but contre son camp de la soirée, voire de la saison, en envoyant une passe en retrait à 35 mètres à destination de Diogo Costa directement dans ses propres filets. Quelques minutes après cette boulette, il est sorti en se tordant de douleur. Alors, blessure diplomatique ou vraie poisse ?

En Ligue Conférence, la soirée a bien commencé pour le Rayo Vallecano, large vainqueur de l’AEK Athènes (3-0). Pendant que Strasbourg souffrait à Mayence (2-0), Crystal Palace a largement dominé la Fiorentina (3-0), notamment grâce à l’ouverture du score de Jean-Philippe Mateta sur penalty. De son côté, le Shakhtar a attendu la deuxième période pour rouler sur l’AZ Alkmaar (3-0).

Visiblement, les Anglais ne veulent pas sortir de l’Europe tout de suite.

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