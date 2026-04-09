Le Festival de Cannes va mettre le foot à l’honneur

Du grand art. Parmi les 2 541 longs métrages soumis à la sélection du Festival de Cannes, le football va être particulièrement représenté en mai prochain sur la Croisette. Ce jeudi, Thierry Frémaux, délégué général de l’événement et grand amateur de sport, a présenté la sélection officielle, et trois films seront à scruter de près.

Cantona sur le tapis rouge ?

Éric Cantona, qui fêtera ses 60 ans au lendemain de la cérémonie de clôture, va être mis à l’honneur par un documentaire sobrement appelé Cantona. Les réalisateurs David Tryhorn et Ben Nicholas ont notamment réalisé des docus pour Netflix sur Pelé et Luís Figo.

Le Français sera également à l’affiche des Matins merveilleux, d’Avril Besson, dans lequel il devrait intérpréter un… caviste. En espérant plus de succès au moment de la remise des prix que pour ses rôles dans Le Bonheur est dans le pré d’Étienne Chatiliez et Looking for Éric de Ken Loach.

De leur côté, les Argentins Juan Cabral et Santiago Franco vont présenter El Partido, documentaire sur le quart de finale de la Coupe du monde 1986 entre l’Albiceleste et l’Angleterre lors duquel Diego Maradona s’est distingué de la plus folle des manières.

Épique et rebelle.

Strasbourg tombe de haut à Mayence