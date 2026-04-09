- C4
- Quarts
En direct : Mayence - Strasbourg (2-0)
🔀 Changement pour RC Strasbourg. Diego Moreira remplace Maxi Oyedele
🔀 Changement pour RC Strasbourg. Emanuel Emegha remplace Gessime Yassine
Enfin une bonne action collective du Racing. Ça se termine par une frappe beaucoup trop molle d'Enciso, mais on va se contenter de ça pour le moment.
PENDERS ENCORE ET TOUJOURS ! Le gardien belge s'interpose une nouvelle fois devant Tietz. Ça chauffe de plus en plus.
On prend les mêmes et on recommence : Oyedele perd le ballon au milieu de terrain, Sano monte tranquillement et Penders se voit contraint de sortir une nouvelle parade devant Tietz.
Et c'est reparti, avec un onze inchangé côté strasbourgeois alors que Diego Moreira et Emanuel Emegha se sont échauffés à la pause. Affaire à suivre.
C'est la pause, le Racing est logiquement mené. La faute à un manque d'intensité et à trop d'approximations techniques. Rendez-vous dans 15 minutes, avec un peu plus d'occasions françaises à se mettre sous la dent.
Et non, le gardien sort les poings. On ne se permettra pas de dire que les Strasbourgeois pourraient s'en inspirer avec leurs doigts.
Sur un coup france d'Enciso, Batz fait une faute de main et concède un corner. Alors, peut-être ?!
Pour ceux qui s'inquiétaient, Godo est bien sur la pelouse et signe un centre (raté). On commençait presque à l'attendre.
À chaque transition, Mayence accélère considérablement et met le feu à la défense strasbourgeoise. Analyse de Paga : « À la limite, c'est moins dangereux de le perdre haut qu'au milieu de terrain. »
🟨 Carton jaune pour Guela Doué. À force de subir, c'est normal de craquer.
Et voilà ! Elle est là la première occasion française ! Guela Doué tente un geste accrobatique sur corner avant que le ballon ne flirte avec la barre. On s'accorche à ce qu'on peut, hein.
Strasbourg met enfin le pied sur le ballon. Ça ne mène à rien, mais c'est déjà un bon début.
Sur le corner qu'il a lui-même provoqué, le défenseur central place une volée parfaite. Bon, par contre, il est vraiment seul dans la surface là.
Posch s'illustre avec un tir lointain qui semblait se nicher dans le petit filet, mais Penders repousse en corner.
Alors que 13 cars de supporters du Racing ont été bloqués à la frontière par la police allemande, on se demande si celui des joueurs est arrivé jusu'à Mayence.
Ce qui devait arriver arriva... Après une perte de balle de Yassine au milieu de terrain, Sano mène la transition parfaitement, avec un crochet intérieur et une frappe lointaine (déviée) qui fait mouche.
El Mourabet fait des dégâts dans le camp adverse. Enciso n'arrive pas à reprendre son centre, mais ça permet de reprendre son souffle.
Portés par leur public, les Allemands entament le match avec une grosse pression sur la surface de Mike Penders. Pressing haut, frappes, corners, tout y est, sauf l'ouverture du score.
OUF ! Déjà une occasion pour Mayence avec une frappe en angle fermé de Weiper. Plus de peur que de mal, mais on n'était pas loin du but en clair.
ZEEEE PARTIIIIII !!! Espérons qu'il y ait plus de spectacle que lors du triste match amical de cet été. Vous aviez bien fait de trouver une autre activité en ce beau samedi du mois d'août.
En face, il faudra surtout faire attention à Dominik Kohr, recordman du nombre de cartons rouges en Bundesliga et défenseur le plus craint d'Allemagne. Gaffe à vous !
En l'absence de Joaquín Panichelli, Julio Enciso et Martial Godo sont alignés à la pointe de l'attaque alsacienne. Derrière eux, le quatuor El Mourabet-Oyedele-Barco-Yassine devrait faire le spectacle.
Citoyennes, citoyens, bonsoir ! Il ne reste plus beaucoup de clubs français en coupe d'Europe, donc à Strasbourg de porter tous les espoirs d'un pays. L'épopée en C4 continue ce jeudi soir du côté de Mayence, en espérant qu'il n'y aura aucun déparage incontrôlé.
🔀 Changement pour RC Strasbourg. Diego Moreira remplace Maxi Oyedele
🔀 Changement pour RC Strasbourg. Emanuel Emegha remplace Gessime Yassine
🟨 Carton jaune pour Guela Doué. À force de subir, c'est normal de craquer.
FSV Mainz 05
RC Strasbourg
Par Enzo Leanni